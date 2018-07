Impactos das alterações climáticas na agricultura é tema da Ovibeja em 2019

As mais lidas

Para tal, a associação, "com base em parcerias, sessões de esclarecimento e reuniões", está a reunir contributos para "trabalhar, reunir e veicular informação relevante sobre a matéria".

A ACOS considera ainda que "o empenho e o esforço dos agricultores na manutenção e na salvaguarda do meio ambiente têm de necessariamente ser tidos em conta na nova Política Agrícola Comum".

Os agricultores, continua, são "peças-chave na construção da paisagem" e "responsáveis" pela produção de alimentos de origem vegetal e animal, mas também pela "proteção do espaço rural e pela criação de condições que salvaguardem o equilíbrio entre a atividade produtiva e a proteção do meio ambiente".

"Com a certeza de que não há agricultura sem homens, nem homens sem agricultura", os agricultores "são o grupo profissional que está na linha da frente para a tomada de medidas que permitam continuar a produzir alimentos e a desenvolver e a dinamizar o espaço rural de forma sustentável", considera a ACOS.

Segundo a organizadora da feira, a associação ACOS - Agricultores do Sul, o tema vai ser abordado através de várias iniciativas durante a 36.ª Ovibeja, entre os dias 24 e 28 de abril de 2019, no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito.

