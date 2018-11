Iluminação pobre e burocracia da CMPD indignam comerciantes

As mais lidas

Leia mais na edição desta quarta-feira, 28 novembro 2018, do jornal Açoriano Oriental

Os comerciantes queixam-se de que, nos últimos dias, foram obrigados a retirar os artigos de decoração que tinham colocado no passeio como forma de convidarem as pessoas a entrarem nas suas lojas nesta quadra natalícia.

Lojistas queixam-se da iluminação pobre proporcionada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e não estão contentes com o facto da Polícia Municipal estar a exigir que retirem decorações da frente das loja até terem licenças

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok