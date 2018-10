Ilhas do grupo oriental sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

As mais lidas

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que "o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu o aviso amarelo para o grupo oriental até às 21 horas desta terça-feira, mais uma hora em Lisboa, devido a previsões de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada".

As ilhas de Santa Maria e São Miguel, vão manter-se até às 21 horas desta terça-feira, sob aviso amarelo devido às previsões de chuva forte e trovoada, refere a Proteção Civil.

