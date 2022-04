Tal como sucedeu na prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), o XX Além Mar Rali TAC, a segunda prova do ano organizada pelo TAC volta a registar o mesmo número de inscrições, destacando-se a presença dos três pilotos que estão, a meio da temporada, na discussão pelo título açoriano de 2021.



O atual líder do CAR, Rafael Botelho, vai correr nas estradas de asfalto terceirense com o número 2 nas portas do Skoda Fabia R5, enquanto o segundo e terceiro classificados, Luís Miguel Rego e Rúben Rodrigues, respetivamente, vão correr com os números 1 e 3.



Três pontos separam ‘Rafa’ (65) do duo de perseguidores (62), antevendo-se uma interessante luta pelos primeiros lugares da classificação geral na quinta prova pontuável para o CAR. Isso, sem excluir, a participação de Pedro Antunes, que continua à procura de somar mais resultados (em quatro provas, apenas finalizou uma) na sua época de estreia nos Açores.



Nas duas rodas motrizes, Bruno Tavares defende, perante os pilotos da casa, a sua liderança no campeonato ao volante do Citroën C2 R2 MAX.



O XXI Rali Além Mar Ilha Lilás, que também é pontuável para o Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores, vai para a estrada a 8 e 9 de outubro. A prova apresenta nove troços, onde os concorrentes vão ter de percorrer 70,20 quilómetros contra o relógio.