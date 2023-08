IL questiona atividade da Inspeção Regional das Pescas

Segundo um requerimento enviado ao parlamento dos Açores, Nuno Barata quer apurar “quantos processos de contraordenação foram instaurados, decorrentes das irregularidades detetadas nas inspeções dos anos 2021, 2022 e até 31 de julho de 2023”.

O parlamentar questiona “quais as conclusões do processo de sindicância instaurado à Inspeção Regional das Pescas, visando o apuramento de responsabilidades no âmbito de mil processos prescritos”, e solicita cópia do relatório final do processo.

O deputado fala em “incompetência do Governo Regional, que abandonou à sua sorte a Inspeção Regional das Pescas”, fazendo aos Açores “pior do que a República e pondo em causa um trabalho essencial para garantir a gestão dos recursos da pesca como garante de uma atividade económica sustentável”.