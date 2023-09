IL espera “abaixamento” de impostos no Plano e Orçamento dos Açores para 2024

“Temos essas duas grandes preocupações, que têm a ver com o abaixamento dos impostos (…) e a preocupação de não ser constituída dívida para o futuro, para as gerações que vêm a seguir”, afirmou o líder da IL/Açores.

Nuno Barata falava aos jornalistas na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de Plano e Orçamento para 2024.

“A IL está e veio para os Açores em 2020 com uma perspetiva de mudar a vida dos açorianos para melhor. Eu disse durante a campanha eleitoral de 2020 que, se chegasse ao fim da legislatura e existissem menos pobres nos Açores, por poucos que fossem, já ficava satisfeito e este continua a ser um dos nossos desideratos”, acrescentou.

O responsável referiu que a IL irá aguardar pelos documentos e pelas “orientações a médio prazo” para decidir o sentido de voto, que será tomado pelos seus órgãos.

“A IL aprovou os últimos três orçamentos, mas a IL ainda está para ver propostas do primeiro orçamento, do orçamento de 2021, serem cumpridas. E, portanto, a IL vai acreditar, a partir de agora, naqueles que façam promessas sérias, porque a IL não prometeu nada aos açorianos que não tenha cumprido”, declarou Nuno Barata.

O líder açoriano da IL/Açores também referiu que “a responsabilidade do estado em que a economia dos Açores está e da pobreza nos Açores é dos socialistas” que estiveram no Governo durante 24 anos, “mas também é dessa maioria de coligação que nos últimos três [anos] não soube sequer aproveitar as boas propostas que os partidos mais pequenos fizeram”.

O presidente do Governo dos Açores começou hoje a ronda de auscultação dos partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento da região 2024, o quarto da legislatura, que vai ser discutido em novembro na Assembleia Regional.

O Orçamento para 2024 vai ser o primeiro a ser votado após a IL e o deputado independente terem denunciado os acordos escritos que sustentavam o Governo Regional.

Os três partidos que integram o Governo Regional (PSD, CDS-PP e PPM) têm 26 deputados na Assembleia Legislativa. Com o apoio do deputado do Chega, somam 27 lugares, número insuficiente para a maioria.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).