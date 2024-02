IL alega que único acordo secreto foi feito entre Costa e PJ “nas costas” do MAI

“A propósito deste fantasma dos acordos secretos dizer-vos que o último acordo secreto que conheço, que depois veio a público, é mesmo o acordo que António Costa fez ao que se sabe nas costas de José Luís Carneiro para atribuir um subsídio à Polícia Judiciária, esse é mesmo o único acordo secreto que conheço nos últimos tempos”, afirmou Rui Rocha num jantar-comício em Aveiro.

O liberal reagia, assim, às declarações do cabeça de lista do PS por Braga, José Luís Carneiro, que sugeriu hoje a existência de "negociações escondidas" entre a Aliança Democrática e outros partidos sobre o próximo governo.

Na véspera do arranque da campanha oficial para as eleições legislativas de 10 de março, dia em que percorreu os distritos de Santarém, Porto e Aveiro, Rui Rocha garantiu que com a IL não há acordos secretos.

E acrescentou: “Connosco não há acordos secretos é tão claro que no debate [televisivo] com Luís Montenegro entreguei os dez desafios que exigimos para negociar com o PSD, clareza total. Connosco os portugueses sabem com o que contam”.