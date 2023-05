IL/Açores quer “manutenção adequada” do porto de São Roque do Pico

No final de uma deslocação à ilha do Pico, o parlamentar, em declarações aos jornalistas, afirmou que é necessário ter a “garantia da manutenção adequada da infraestrutura portuária de São Roque do Pico, única de entrada e saída de mercadorias da ilha”.

O deputado da IL/Açores referiu que a estrutura portuária “carece de ser olhada com uma perspetiva de manutenção que garanta, no futuro próximo, que não hajam constrangimentos”.

“Há uma obra projetada para o porto do Cais do Pico mas de proteção da orla costeira e não do molhe atual do porto comercial, que é muitíssimo mais importante do que qualquer obra marítima que se faça na ilha do Pico, que está a crescer em termos de turismo e vai crescer também nas importações”, afirmou o dirigente.

Nuno Barata ressalvou que “se deve olhar para o porto das Lajes das Flores”, alvo do furação ‘Lorenzo” e a da tempestade ‘Efrain’, estrutura que sofreu um “desinvestimento, que foi feito ao longo de muitos anos”.

De acordo com Barata, há que “proteger os outros portos que ainda não estão degradados e não foram alvo de danos consideráveis”, salvaguardou.

“Na minha opinião, aquilo que está projetado para a orla costeira do cais do Pico não é aquilo que é preciso ser feito neste momento”, devendo-se olhar primeiro à proteção do molhe, disse.

Nuno Barata reiterou, no âmbito das acessibilidades aéreas, que, no quadro do concurso das obrigações de serviço público, se deve contemplar iniciativas separadas para cada uma das cinco ‘gateways’, o que “dá resposta às principais preocupações da Associação Comercial da Ilha do Pico (ACIP)”, com quem se reuniu.

Segundo o deputado, com a proposta de individualizar o concurso público para cada ‘gateway’, pretende-se “não só avaliar a potencial procura destas portas de entrada mas adaptá-las aos equipamentos das companhias aéreas, que podem ir para o Pico sem penalidades”, exemplificando com os Embraer da companhias aéreas Portugália e Binter.

Nuno Barata manifestou ainda preocupações com o estado de degradação da rede de caminhados agrícolas, indo agora levar estas e outras preocupações ao parlamento dos Açores, à semelhança do que fez com outras ilhas.