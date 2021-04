IL/Açores considera “fundamental” que Governo Regional dê “respostas ao socialismo”

“Para a Iniciativa Liberal é importante, fundamental mesmo, que esta coligação PSD, CDS e PPM, saiba dar respostas ao socialismo. Que seja capaz de agir contribuindo para uma diminuição da pobreza, da abstenção e um efetivo combate ao crescimento dos populismos”, declarou Nuno Barata.

O liberal intervinha na Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta, no primeiro dia de discussão do Plano e Orçamento da região para 2021.

Nuno Barata considerou ser necessário “inverter as políticas” que “trouxeram materialmente a pobreza” e enalteceu a redução fiscal proposta nos documentos.

“A diminuição da carga fiscal na região, até ao limite da lei de financiamento das regiões autónomas, é uma medida fundamental para o relançamento da economia, contrariando os efeitos da elevada carga fiscal na redução da respetiva receita como quem sabe disso bem conhece”, destacou.

O deputado acrescentou que “a redução das taxas de IRS, IRC e IVA irá proporcionar uma devolução de capital às empresas, mas principalmente às pessoas”.

“Se os partidos da coligação PSD, CDS e PPM abandonarem as derivas estatísticas, podem contar com o nosso apoio. A Iniciativa Liberal obteve um deputado nas eleições do passado 25 de Outubro para influenciar a governação em prol dos princípios liberais”, apontou.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.