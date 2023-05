IL/Açores alerta que setor agrícola "não pode continuar a ser uma promessa"

"O setor agrícola não pode continuar a ser apenas uma promessa e, quando toca a ter que fazer alguma coisa não se faz nada, porque mexe com poderes instalados", afirmou Nuno Barata, em declarações à agência Lusa.

O parlamentar iniciou hoje uma deslocação ao Pico, encerrando o ciclo de visitas que efetuou a todas as ilhas da Região e a realização de sessões de perguntas ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre o desenvolvimento socioeconómico das diferentes parcelas do arquipélago.

"O objetivo da visita ao Pico vem no seguimento das outras que temos feitos às várias ilhas para a sessão de perguntas ao Governo que está agendada já para a sessão plenária de junho", acrescentou Nuno Barata.

O deputado da IL/Açores sublinhou o caso da proposta do partido para a criação de uma nova sociedade, a AGRIAZORES, a partir da fusão do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA) com o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA), que "no Pico tem um significado relevante de não estar a cumprir com os agricultores no que se refere aos caminhos agrícolas".

"O IROA tem, no Pico, os caminhos agrícolas completamente abandonados", apontou o deputado.

Nuno Barata referiu-se ainda à greve nos matadouros públicos dos Açores que se iniciou hoje, que já levou à paralisação de muitos locais de abate.

"Isto vem reiterar a nossa preocupação de mudar de paradigma, quer na gestão dos matadouros, quer na gestão das sociedades anónimas regionais que dão apoio ao setor agrícola", defendeu o deputado da IL/Açores, vincando que "é preciso fazer diferente para ter resultados diferentes".

Nuno Barata considerou ainda que a agricultura "tem sido deixada ao abandono" e continuam a ser levadas a cabo as mesmas políticas "que se fazem há 20 anos".

"Se as políticas públicas continuarem iguais, nada muda. As únicas coisas que mudam são os investimentos e as alterações no modo de produção que os agricultores vão fazendo", sustentou.

Na ilha do Pico o deputado da IL vai reunir-se com responsáveis da empresa Portos dos Açores e vai ainda visitar o Porto Comercial de São Roque.

Da agenda da visita, que decorre até quarta-feira, consta ainda uma visita à Escola Básica e Secundária e uma reunião com a Associação de Agricultores da ilha do Pico.