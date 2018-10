III Noite 100% Solidária acontece a 27 de outubro em Angra do Heroísmo

"Solidariedade" é a palavra de ordem do dia 27 de Outubro, às 22:00 no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.

A Associação Nascer e Crescer Feliz, leva a efeito a “III Noite 100% Solidária” com a finalidade de angariar fundos para ajuda às mães, recém-nascidos e crianças. A noite conta com a presença dos artistas que ofereceram os talentos para que a noite pudesse ter um brilho especial e uma programação eclética.

O espetáculo será apresentado por um representante do Rádio Clube de Angra e contará com a presença musical de Frederico Madeira e convidados Joana Pacheco e Grupo Coral da EBI Francisco Ferreira Drumond, que se associaram à causa.

Os bilhetes estarão à venda no local do evento e junto dos colaboradores da associação e terão um custo de 10 euros.

Os fundos angariados serão revertidos na totalidade para a “Nascer e Crescer Feliz” que é uma associação comunitária criada por iniciativa de um grupo de cidadãos, interessados em ajudar e promover a defesa da vida e a melhoria de condições da população vulnerável ao risco social, em particular mães em dificuldade e recém-nascidos, apoiando com bens essenciais.