III Encontro Regional de Boas Práticas de 12 a 13 junho

O mesmo será presidido pela secretária de estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, pela secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso da Costa e da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, que participarão na sessão de abertura.





Está prevista a participação de vários oradores que abordarão temáticas relacionadas com a importância da Igualdade de Género nas políticas locais, distribuídas por cinco painéis, realizados durante os dois dias.





De acordo com nota de imprensa, a sessão de abertura está prevista para as 9h30 do dia 12 de junho, seguindo-se o 1º painel, alusivo à importância da comissão para a cidadania e igualdade de género nos Açores. A moderação deste painel estará a cargo do diretor regional da Solidariedade Paulo Fontes, sendo os oradores Manuel Albano, representante da Comissão de Cidadania para a Igualdade de Género; Rosa Oliveira, técnica superior da referida comissão.





O 2º painel é alusivo ao tema “o Contributo das instituições na disseminação de boas práticas da igualdade de gênero na região” e será moderado por Lídia Meneses do Lions Clube de Lagoa.





O 3º painel “A integração da igualdade nas politicas municipais e nas organizações”, será moderado pela vereadora da Câmara Municipal de Lagoa, Albertina Oliveira.





Serão ainda apresentados os exemplos de boas práticas para a Igualdade de Género das cidades de Lagoa e Ponta Delgada.





No dia 13 de junho, o 4º painel alusivo “Aos exemplos de boas práticas das autarquias locais para a igualdade de género” e terá como moderadora Odete Cabral, adjunta da presidente e Conselheira para a Igualdade de Género da Câmara Municipal de Lagoa.





O 5º painel irá debater “A construção de boas práticas de igualdade de género nos municípios da região”, moderado por Rosa Oliveira da CIG.





O evento encerra com uma atuação musical , levada a cabo pelo grupo infantil do Centro de Atividades de Tempos Livres “O Borbas”.