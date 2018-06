II Sarau de Verão esta sexta-feira no Centro Cultural da Caloura

O Centro Cultural da Caloura, recebe, esta sexta-feira, pelas 21h30, o II Sarau de Verão, com a atuação do grupo Cordis.



Bruno Costa na guitarra portuguesa e Paulo Figueiredo no piano interpretarão clássicos da guitarra de Coimbra, seguindo novas abordagens estéticas que revelam facetas desconhecidas daquelas obras, refere nota.



Esta fusão entre a tradição e a contemporaneidade evoca pinturas musicais que envolvem os ouvintes numa experiência apaixonante.



A iniciativa resulta de uma parceria entre o Centro Cultural da Caloura, onde se expõe parte da coleção de arte do pintor Tomaz Borba Vieira, e a Câmara Municipal de Lagoa. As duas instituições celebram assim a estação estival, e afirmam a sua vontade de aprofundar parcerias em prol do concelho, descentralizando as atividades culturais.