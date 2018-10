II Prova Cega de Brancos Autóctones Açorianos

O grupo Cegos por Provas, após o sucesso da primeira prova Cega de Vinhos Autóctones Açorianos realizada em outubro do ano passado, organiza, no próximo sábado, dia 20 de outubro, no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, a segunda edição desta prova, dedicada a vinhos brancos autóctones dos Açores.