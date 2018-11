II Festival do Fervedouro na Ribeira Grande

As mais lidas

Os bilhetes estão à venda na junta de freguesia, podendo, também, serem adquiridos no dia do evento.

O evento tem por objetivo divulgar o património gastronómico, o fervedouro e sopas, unindo a tradição aos benefícios destes pratos. As sopas e fervedouros serão confecionadas pelas idosas pertencentes ao Projeto “ViVer+” da junta de freguesia, bem como entidades e instituições convidadas da freguesia.

A junta de freguesia da Ribeira Grande - Matriz, leva a cabo amanhã, sábado (17 novembro) o II Festival do Fervedouro, pelas 20 horas, no Pavilhão Fernando Monteiro.

