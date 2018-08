II Festival de Sopas em Ponta Garça

A segunda edição do Festival de Sopas de Ponta Garça, decorre amanhã, sexta-feira, pelas 20h30, no parque de estacionamento Professor João Quental, no âmbito das festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade.

A edição deste ano contará com cerca de 28 variedades de sopas cuja confeção estará a cargo de diversas pessoas individuais e coletivas sobretudo da freguesia e do concelho de Vila Franca do Campo, refere nota.



Sopas de caldo azedo, aveludado de camarão, peixe, inhame, ou sopa d´amora são algumas das diversas variedades a marcar presença no festival.



Haverá ainda animação ao longo da noite com as atuações da Banda Geração 90, às 22 horas, e a Banda Larga às 23h30.