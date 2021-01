Igreja de Nossa Senhora dos Anjos acolhe Concerto de Ano Novo

O evento contará com peças que são verdadeiros clássicos da época natalícia, com um coro sinfónico do Coral de São José, com a interpretação de cinco solistas, tendo Mariana Leite no piano e Luís Filipe Carreiro, na direção musical e artística.

O Coral de São José irá brindar os presentes com um programa musical diferente e diversificado, em que novas peças musicais serão introduzidas neste concerto lagoense.



Desde clássicos natalícios como as música Alleluia; Silent Night ou Joy to the World, a musica tradicional portuguesa, o "Concerto de Ano Novo promete abrilhantar e dar início ao ano de 2021, de forma simbólica, com esperança, saúde, paz e união", refere nota.

Saliente-se que devido à pandemia, e por forma a assegurar todas as condições de segurança recomendadas, a Câmara Municipal de Lagoa, elaborou um Plano de Prevenção específico para este evento, nomeadamente através da lotação do espaço que será reduzida e com lugares fixos, sendo necessário proceder ao levantamento dos ingressos, gratuitos, na Casa da Cultura Carlos César, em Santa Cruz, entre as próximas terça e sexta-feira, no horário expediente.

Por outro lado, serão asseguradas todas as medidas de proteção, tanto dos elementos do Coral de São José, como dos espetadores, que serão sentados em lugares previamente identificados com numeração semelhante à do bilhete.

O uso de máscara é obrigatório, exceto para crianças com idade inferior a 6 anos, tal como a higienização das mãos à entrada da igreja, sendo que, será delineado um circuito de entrada e saída do espaço, assegurando, dessa feita, o não cruzamento do público.