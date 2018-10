Igreja chilena condenada a indemnizar vítimas de padre pedófilo

As mais lidas

O papa aceitou, entretanto, a renuncia de cinco prelados chilenos, depois de, em maio, os 34 bispos do país terem apresentado a sua demissão em bloco a Francisco, reconhecendo “graves erros e omissões”.

De acordo com o diario La Tercera, também citado pela EFE, a mudança da abordagem da justiça à queixa das vítimas aconteceu a partir da descoberta de uma carta em que o cardeal Francisco Javier Errázuriz, bispo emérito de Santiago, admitia que, após as denuncias, não iria interrogar Karadima para não provocar mal-estar.

As vítimas acusam o arcebispo emérito e o atual de Santiago de encobrimento dos crimes de Karadima, que o papa Francisco expulsou do sacerdócio e a justiça canónica condenou a uma vida de oração e penitência.

Esta decisão reverte a que tinha sido tomada em primeira instância pelo juiz Juan Muñoz, na sequência da queixa apresentada pelas três vítimas, que foram recentemente recebidas pelo papa, no Vaticano.

Segundo as vítimas, citadas hoje pela agência EFE, a Igreja deverá pagar 450 milhões de pesos (580 mil euros) a James Hamilton, Juan Carlos Cruz e José Andrés Murillo, após uma decisão unânime do tribunal.

O tribunal de recurso de Santiago do Chile reverteu uma decisão de primeira instância e condenou a Igreja chilena a pagar uma indemnização a três vítimas do padre Fernando Karadima, acusado de, durante décadas, abusar sexualmente de menores.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok