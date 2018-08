Idoso ferido com gravidade após cair de carro em ravina em Montalegre

As mais lidas

No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros de Salto e de Montalegre e da GNR, apoiados por sete viaturas, entre os quais um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Montalegre e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a fonte, o alerta foi dado cerca das 13:00, sendo que a vítima, com 76 anos, teve de ser desencarcerada e sofreu “ferimentos graves”, que implicaram que fosse transportada de helicóptero para o Hospital de Vila Real.

Um idoso ficou hoje ferido com gravidade após ter perdido o controlo da viatura em que circulava na Estrada Nacional 311, em Venda Nova, Montalegre, e caído numa ravina “com cerca de 15 metros”, segundo os Bombeiros de Salto.

