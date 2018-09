Idosa morre em incêndio em Caxias

As mais lidas

No local do fogo, cujas causas são desconhecidas, mantêm-se elementos da PSP e PJ, concluiu Sérgio Duarte.

No local estiveram 28 bombeiros de corporações de Paço de Arcos, Oeiras, Barcarena e Carcavelos, auxiliados por nove veículos e uma Viatura Médica de Emergência e Realização (VMER) do hospital de S. Francisco Xavier, elementos da Proteção Civil municipal, um vereador da autarquia de Oeiras, elementos das polícias de Segurança Pública (PSP), Municipal e Judiciária (PJ).

Quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência do fogo que afetou também um restaurante contíguo ao prédio, referiu a fonte.

“No local constatámos que se tratava de um incêndio num edifício de três pisos (rés-do-chão, primeiro piso e mansarda) e encontrámos uma idosa com perto de 80 anos que já se encontrava morta”, referiu.

Uma idosa com cerca de 80 anos morreu esta tarde na sequência de um incêndio num prédio de habitação em Caxias, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok