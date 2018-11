“ID-A tua marca na Net” na Povoação

O Auditório Municipal da Povoação vai acolher amanhã, dia 28 de novembro, pelas 14h30, a atividade “ID- A tua marca na Net” que faz parte do programa “Comunicar em Segurança” da Fundação Portugal Telecom

A Equipa de Saúde Escolar e a Câmara Municipal da Povoação irão promover a referida atividade que terá como população alvo todos os alunos do secundário, bem como os alunos da Escola Profissional Monsenhor João Maurício de Amaral Ferreira que se enquadram nas idades da população-alvo.



“ID A Tua Marca na Net" é uma sessão de teatro com os atores Pedro Górgia, Alexandre Silva e Tiago Aldeia. Aborda temas relacionados com a privacidade de dados, cyberfraude, phishing e cyberbullying, apresentando interpretações sobre boas práticas que estabelecem paralelismos entre a ética na vida real e na vida virtual.