IAC acolhe 'Espuma dos Dias' sexta-feira

Segundo nota de imprensa, Nuno Artur Silva abordará o que mudou no humor em Portugal e no mundo nos últimos 25 anos e irá procurar responder à questão - o que mudou na relação entre o humor e os diferentes poderes.

O Instituto Açoriano de Cultura, acolhe amanhã, sexta-feira, dia 19 de outubro, Nuno Artur Silva e Luís Filipe Borges, que darão voz a mais uma 'Espuma dos Dias', com um debate intitulado: “Humor como Contrapoder”.

