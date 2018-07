I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora a decorrer na Praia da Vitória

No decorrer destes dias, as especificidades dos Açores serão dadas a conhecer junto de potenciais investidores, sendo abordados os regimes de incentivos e financiamentos na criação de novos negócios.

Desta forma Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que congratula-se com o facto da autarquia que gere se associar a esta iniciativa, afirma, em nota de imprensa que “acreditamos na importância destas ações ao nível da dinamização económica. Ao reunirmos no mesmo espaço diversos investidores da diáspora, estamos proporcionar o diálogo e a troca de ideias sobre eventuais investimentos que contribuam para a promoção da Praia da Vitória e dos Açores, num reforço da economia da Região”.

“A ligação que nos une às comunidades da diáspora em várias partes do mundo é enorme. Essa ligação é, também ela, um enorme ativo para atuais e futuros negócios. O concelho, a ilha e a região ganham dimensão pela união a mercados externos e pela sua projeção num mundo global. Neste sentido, e com o empenho das diversas entidades envolvidas, acreditamos que estão reunidas as condições para que este seja um evento de sucesso", acrescentou.

Refira-se que esta iniciativa é promovida pelo Governo dos Açores, através do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, em parceria com o Governo da República, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, a SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e a Câmara Municipal da Praia da Vitória.