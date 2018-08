Humberto Melo é o Mandatário de São Miguel da candidatura de Pedro Nascimento Cabral

As mais lidas

Segundo referiu Pedro Nascimento Cabral, em comunicado “Humberto Melo é um Social Democrata convicto e um profundo conhecedor do nosso Partido, tendo desempenhado, inclusive, o cargo de Secretário-Geral”.

Humberto Melo é o Mandatário da Ilha de São Miguel para a candidatura de Pedro Nascimento Cabral à Presidência do PSD/Açores.

