Huawei "determinada" a desenvolver tecnologia 5G em Portugal

“A Huawei está determinada em continuar a trazer para Portugal as tecnologias e os produtos mais inovadores, incluindo a tecnologia 5G [quinta geração de internet móvel], que lidera em todo o mundo”, refere a multinacional de telecomunicações numa declaração escrita enviada à Lusa.

Salientando operar “em mais de 170 países e regiões” e fornecer “equipamentos de rede de telecomunicações e ‘smartphones’ seguros e inovadores para mais de três mil milhões de pessoas”, a Huawei garante que “não registou qualquer ameaça de segurança cibernética nos últimos 30 anos”.

“A Huawei não permite e nunca permitirá a existência de qualquer partilha indevida de dados através dos seus equipamentos”, assegura, apelando para que “não se distorça a evolução da tecnologia com uma discussão sobre interesses geopolíticos internacionais” e reconhecendo “o apoio dos seus clientes em todo o mundo, em particular, dos seus clientes em Portugal”.

Os EUA estão entre um grupo de países que têm manifestado preocupações relativas à segurança dos serviços prestados pela chinesa Huawei, por alegadamente estar sob a influência de Pequim, tendo as suas redes de 5G sido banidas de alguns mercados por motivos de segurança nacional. Na mesma linha, também Bruxelas veio dizer que os países da União Europeia devem preocupar-se com os riscos de entregar a rede 5G a empresas chinesas como a Huawei.

Em dezembro do ano passado, durante a visita a Lisboa do Presidente chinês, Xi Jinping, foi assinado entre a Altice e a empresa chinesa um acordo para o desenvolvimento da próxima geração da rede móvel no mercado português.

Em entrevista à agência Lusa, quando questionado sobre a relação de Portugal com a Huawei, tendo em conta este cenário, o presidente executivo da Altice Portugal disse que a multinacional chinesa é uma parceira estratégica, mas que se houver "decisões políticas antagónicas" a dona da Meo terá de "estudar e esclarecer" como é que poderá trabalhar nesse ambiente.

"A Huawei é um 'player' a nível mundial. Há países que decidiram 'bani-los' nessa perspetiva", começou por dizer Alexandre Fonseca, acrescentando: "Admito que seja um cenário. Não vou comentar. Do nosso lado, do grupo Altice, em particular da Altice Portugal, são um parceiro estratégico, têm estado à altura daquilo que são os seus desafios. Não temos qualquer suspeita de qualquer tipo de atuação menos rigorosa por parte da Huawei".