Covid-19

Hotelaria pede que proibição de deslocações exclua reservas prévias

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) apelou para que a proibição de deslocações entre concelhos, no período de 30 de outubro a 03 de novembro, exclua as reservas em estabelecimentos hoteleiros feitas antes do anúncio da medida.