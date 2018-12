Horta reconhecida como Município Amigo do Desporto

A cidade da Horta foi, pelo segundo ano consecutivo, premiada com o galardão e reconhecimento público da Rede de Municípios Amigos do Desporto.

O programa Municípios Amigos do Desporto constitui um grupo de boas práticas e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.





As políticas e práticas de promoção desportiva do município são assim, alvo de uma exaustiva análise, tendo por base diferentes critérios, nomeadamente a organização e o planeamento desportivo, as instalações e organizações existentes, os eventos e programas dinamizados, as preocupações no concerne à sustentabilidade ecológica, as parcerias estabelecidas, bem como o cumprimento da legislação e implementação de estratégias de marketing e comunicação, adianta nota de imprensa.







Combater o sedentarismo, considerado já a doença do milénio, promovendo a prática física, apoiando várias atividades desportivas e apoiando o associativismo desportivo, é crucial para o município da Horta, que tem vindo a dinamizar múltiplas iniciativas e projetos neste âmbito.