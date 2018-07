Horta lança campanha ambiental de redução e reutilização de copos

A campanha que terá o seu início no próximo domingo, dia 2 de agosto, aquando do arranque da Semana do Mar 2018, irá estender-se às restantes festas do concelho da Horta, indo de encontro àquelas que são as grandes preocupações ambientais do município, das juntas de freguesia e da população.







A autarquia estima que, com esta medida, que estabelece a utilização de um eco-copo ao invés dos copos descartáveis, não sejam utilizados cerca de 150 mil copos descartáveis durante os 10 dias de Semana do Mar.





De acordo com José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, “a Semana do Mar foi a primeira festa deste género que se iniciou nos Açores, há 43 anos e, ao longo do tempo temos procurado inovar e colocar-nos na linha da frente em várias temática”, disse citado em nota de imprensa, acrescentando que “nesta área do ambiente começámos por eliminar quaisquer plásticos na Feira Gastronómica, introduzimos as canecas e promovemos a recolha dos copos usados que se têm revelado como passos assertivos no sentido de fazermos um caminho de elevada qualidade ambiental”.





Segundo José Leonardo Silva, “a Semana do Mar será provavelmente a única festa dos Açores que não contemplará copos de utilização única. Ou seja, em todos os espaços da festa não serão cedidos os habituais copos das cervejeiras. Trata-se de uma mudança de paradigma do evento no que à vertente ecológica diz respeito”.







O autarca entende que “esta é uma meta ambiciosa e que vai de encontro ao nosso objetivo “mais vale um copo na mão do que mil no mar”.





A nota explica que o eco-copo apresenta-se como uma solução ecológica, uma vez que reduz até 80% do lixo, uma solução económica pois reduz, substancialmente, os custos de limpeza, bem como se trata de uma solução autofinanciável através da utilização do 'conceito de caução'. Ou seja no final do evento, o utilizador tem a possibilidade de ficar com o copo ou devolvê-lo à organização e recuperar o seu dinheiro.





Durante a Semana do Mar estará em funcionamento o 'Eco-Quiosque da Semana do Mar', instalado na Avenida 25 de Abril, bem como diversos bebedouros, por forma a que os interessados possam lavar os seus copos.