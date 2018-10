Homenagem aos sobreviventes do Navio Augusto de Castilho no Farol do Arnel

O Comando da Zona Marítima dos Açores e a Câmara Municipal do Nordeste inauguraram, no fim de semana, no Farol do Arnel, uma placa evocativa dos sobreviventes do Navio Augusto de Castilho.

O descerramento da placa é realizado no âmbito das comemorações dos 100 anos do combate travado pelo caça minas NRP Augusto de Castilho contra o submarino imperial alemão U-139, em homenagem aos marinheiros que, após percorrerem 200 milhas náuticas a remos numa baleeira, desembarcaram junto ao Farol do Arnel, refere nota informativa.

Associaram-me a esta homenagem, além dos membros do executivo municipal, entidades do concelho do Nordeste e familiares (netos) de Francisco Gonçalves, o qual esteve envolvido no socorro aos sobreviventes do Navio Augusto de Castilho na Ponta do Arnel.