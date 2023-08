Homem tetraplégico concretiza sonho de regressar ao mar

Depois de 13 anos consecutivos sem entrar no mar, no passado dia 14 de agosto, nos Poços de São Vicente Ferreira, Rúben, que ficou tetraplégico depois de um acidente de mota, concretizou o sonho de voltar a entrar na água salgada e de, assim, voltar a usufruir por completo de uma zona balnear.

A concretização deste sonho foi possível graças à equipa de Cuidados Paliativos que acompanha Rúben, hoje com 39 anos de idade, e graças aos nadadores-salvadores Ivo Cruz e Sara Câmara que, naquele dia, se encontravam de serviço na zona balnear do concelho de Ponta Delgada.

De acordo com o coordenador da equipa de nadadores-salvadores de Ponta Delgada da Team Life First, criada por Frederico Borges, os Poços de São Vicente Ferreira são uma das duas zonas balneares que dispõem de uma cadeira anfíbia, utilizada neste tipo de situações, o que contribuiu para que esta fosse a zona balnear escolhida por Rúben e pelos dois enfermeiros que o acompanharam na sua chegada, sendo a segunda opção a Praia das Milícias.

Embora Ivo Cruz tivesse já conhecimento de que este dia chegaria, tendo em conta o contacto prévio estabelecido, a verdade é que pouco sabia sobre a história de vida da pessoa que a equipa de nadadores-salvadores não hesitou em ajudar.

“Quando o Rúben chegou eu não sabia da história detalhada dele mas, depois, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho e perguntei-lhe o que se tinha passado. Então, ele explicou-me que há 13 anos tinha tido um acidente de mota, no qual chocou diretamente com um carro e ficou tetraplégico. Ou seja, da cintura para baixo não mexia nada, conta só com um pouco de mobilidade na mão e no pulso esquerdos, mas muito pouco, e consegue mexer com a cabeça, para além de falar muito bem”, explica o nadador-salvador.

Ao entrar na água, relembra Ivo Cruz, Rúben estava “completamente delirado”, com “uma alegria indiscutível” e, sem dúvida, contagiante para todos os envolvidos. Este banho incluiu ainda momentos de mergulho, sempre auxiliados pelos profissionais em redor, permitindo que este homem voltasse, por breves momentos, a sentir “uma adrenalina muito forte”.

Depois do banho de água salgada, e de um duche com água doce, Rúben teve ainda direito a um banho de sol, igualando a sua experiência àquela que é tida pelos restantes banhistas, sendo-lhe ali oferecida a oportunidade de voltar e repetir a experiência sempre que for essa a sua vontade, novamente com o apoio dos nadadores-salvadores de serviço.

Embora as pessoas com mobilidade reduzida que desejam banhar-se no mar – com recurso às cadeiras anfíbias disponibilizadas nestas duas zonas balneares de Ponta Delgada – cheguem acompanhadas, o coordenador realça que não devem hesitar em pedir auxílio aos nadadores-salvadores presentes no local, esperando, em simultâneo, que esta história possa inspirar outros que se encontrem em situações semelhantes à de Rúben a concretizarem o desejo de voltar a entrar no mar com conforto e, acima de tudo, segurança.







Cadeiras anfíbias em Ponta Delgada necessitam de reforço na manutenção

Ivo Cruz salienta que, recentemente, reforçou, junto da Câmara Municipal de Ponta Delgada a necessidade de manter as cadeiras anfíbias das duas zonas balneares – Poços de São Vicente Ferreira e Praia das Milícias – em boas condições.

Isto porque, de acordo com o coordenador da equipa de nadadores-salvadores de Ponta Delgada da Team Life First, a cadeira disponível na praia em questão “não tem ar suficiente nos pneus para suportar uma pessoa com peso a mais, porque não faz tão bem a flutuação”, sendo também aconselhável “mudar boias” para garantir “mais flutuabilidade e mais segurança para quem a utilizar”.