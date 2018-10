Homem suspeito de abuso sexual de criança de quatro anos detido em Évora

As mais lidas

“O arguido terá aproveitado a circunstância de encontrar a vítima sozinha na via pública, para, em local recôndito, consumar o abuso sexual”, acrescenta.

De acordo com a nota, os factos terão ocorrido na passada quinta-feira, sendo a vítima, um menino de quatro anos, vizinho de um familiar do suspeito.

Através da sua Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, a PJ “localizou e deteve um homem com 20 anos de idade, residente na localidade de Évora, indiciado pela prática de crime de abuso sexual de crianças”.

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita do crime de abuso sexual de crianças, praticado contra um menino de quatro anos, no distrito de Évora, divulgou este sábado aquela força policial em comunicado.

