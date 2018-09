As mais lidas

O alerta do acidente foi feito para a GNR às 22:15 e a vítima mortal é o condutor da bicicleta, adiantou a mesma fonte.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok