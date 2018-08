As mais lidas

No local estiveram os Bombeiros de Idanha-a-Nova, com oito operacionais e três veículos, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Castelo Branco e a GNR.

De acordo com a fonte, o acidente registou-se às 10:14, na Rua Engenheiro Alfredo Resende, em Alcafozes, e envolveu um cabo de iluminação.

Um homem de 45 anos morreu esta sexta feira eletrocutado na localidade de Alcafozes, concelho de Idanha-a-Nova, disse à agência Lusa fonte do comando de operações de Socorro de Castelo Branco.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok