Segundo a PSP do Porto, cerca de 20:00 as autoridades foram chamadas à Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes devido "a uma situação de agressão entre dois irmãos, em que a vítima é um homem com 55 anos, que foi agredido pelo irmão de 47 anos, com uma arma branca, causando-lhe a morte".

O caso seguirá os trâmites normais, ficando na alçada da Polícia Judiciária, explicou a mesma fonte, sem dar mais informação.