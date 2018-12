Homem detido por abuso sexual em Ponta Delgada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação encetada, deteve um homem de 25 anos, pela presumível prática reiterada do crime de abuso sexual de criança, na sua forma agravada, de que foi vitima um menino de 12 anos de idade.

De acordo com comunicado, os abusos, que tiveram o seu início em 2017, ocorreram no concelho de Ponta Delgada, tendo o suspeito aproveitado do facto de ser padrasto da criança para a molestar sexualmente, durante vários meses.





O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicadas as medidas coativas de proibição de contato com a vítima e suspensão do exercício de funções, na escola primária onde prestava serviço, como auxiliar a tempo parcial.