Homem detido por abusar sexualmente e violar a enteada em Gondomar

De acordo com a PJ, as duas situações aconteceram “na casa da família, na cidade de Gondomar”.

“Na sequência de denúncia por parte da vítima, enteada do agressor, a PJ tomou conhecimento que o suspeito, quando aquela tinha 16 anos, abusou sexualmente da mesma”, descreve a polícia.

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de abusar sexualmente e violar a enteada, na casa da família em Gondomar, distrito do Porto, divulgou este sábado aquela força policial.

