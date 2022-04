Homem detido pelo crime de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e crime cometido com arma

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, no âmbito de uma investigação a cargo da BIC da Lagoa e dirigida pelo Ministério Público de Ponta Delgada, foram “recolhidos vários elementos de prova que apontavam para um quadro de insegurança e intranquilidade em plena praça de Água de Pau, sendo notório um fluxo anormal de toxicodependentes que indiciavam a ocorrência de tráfico de droga nessa zona”.





Decorrente das várias diligências efetuadas pela PSP, as quais levaram à realização de uma “operação policial para cumprimento de uma busca domiciliária no centro da referida freguesia, foi possível detetar e apreender cerca de 250 doses das novas substâncias psicoactivas, vulgarmente conhecidas por drogas sintéticas, liamba e uma arma de abertura automática, que de acordo com as suas características, grau de perigosidade, fim a que se destina e a sua utilização é suscetível de ser classificado como arma da classe A”.





O detido foi presente perante a Autoridade Judiciária competente, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de apresentações bissemanais na esquadra da sua área residencial.





Os resultados da operação policial “permitirão restabelecer a ordem, segurança e tranquilidade pública legitimamente exigida pelos residentes e frequentadores de uma das praças mais movimentadas da ilha de São Miguel e atenuar o cenário de insalubridade, decadência social e degradação da condição de saúde representada pelos diversos consumidores destas substâncias que, diariamente, circulam nesta zona de acentuado e reconhecido fluxo de pessoas”.





O Comando da PSP dos Açores adianta que os “resultados da investigação assumem especial importância em virtude de se revelarem um importante contributo para o restabelecimento da ordem, segurança e tranquilidade pública na vila de Água de Pau, do concelho de Lagoa, localidade frequentemente atingida pelo flagelo inerente ao consumo e tráfico de estupefacientes”.