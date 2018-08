Homem detido no Pico com 10 plantas de Cannabis

De acordo com comunicado, na ocasião, foram apreendidas 10 plantas de Cannabis, com o peso de 7.615,00 gr, uma porção de Liamba com o peso bruto de 52,42 gramas, uma porção de Haxixe com o peso bruto de 0,05 gramas, várias sementes com o peso bruto de 2,15 gramas e uma munição de arma de fogo (cartucho) calibre 12 mm.



Esta detenção surgiu no decorrer de diversas diligências realizadas no âmbito do combate ao tráfico e produção de estupefacientes, tendo sido efectuada uma busca à residência e na qual foi apreendido o referido produto estupefaciente.



O detido ficou sujeito a termo de identidade e residência e vai ser presente a primeiro interrogatório à entidade judicial competente ao Tribunal Judicial de São Roque do Pico.