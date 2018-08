Homem detido nas Velas por um crime de tráfico e cultivo de produto estupefaciente

De acordo com comunicado, a Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Velas, pertencente à Divisão Policial Angra do Heroísmo, no decurso de diligências de investigação, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, resultando na detenção de homem de 40 anos de idade, por um crime de tráfico e cultivo de produto estupefaciente, tendo sido apreendida uma planta de Cannabis Sativa-L de grande porte.





Com mais esta acção a Divisão Policial de Angra do Heroísmo pretende dar continuidade à estratégia de prevenção e combate à criminalidade, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança da população, acrescenta o comunicado.





Noutra frente, foi detido um homem, de 39 anos, por elementos da Esquadra de Ponta Delgada, por violência doméstica, após ter agredido a cônjuge.





Foram detidos ainda, dois indivíduos, um homem com 56 anos e uma mulher de 39 anos, por ofensas à integridade física/coação e resistência/ameaça a Agente de Autoridade.