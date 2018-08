Homem detido nas Sete Cidades por tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal, realizou quarta-feira, uma operação policial na freguesia das Sete Cidades, a qual veio a culminar na detenção em flagrante delito de um homem com 26 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No decurso de diligências de investigação, efetuadas por elementos das Brigadas Anti Crime da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, foi efetuada uma busca domiciliária à residência do arguido tendo sido detetadas e apreendidas sete plantas de cannabis, situação esta que resultou na imediata detenção em flagrante delito do suspeito, refere a Divisão Policial de Ponta Delgada em nota.



O desenvolvimento destas investigações, insere-se numa estratégia delineada pela Divisão Policial de Ponta Delgada no sentido de mitigar os malefícios inerentes ao consumo e tráfico de estupefacientes, na medida em que as referidas operações policiais em muito contribuem para a redução dos índices relativos à referida prática criminosa que, em muitas ocasiões, se encontra direta ou indiretamente relacionada com a prática de outras tipologias criminais, designadamente na ocorrência de crimes de furto e roubo por parte de cidadãos consumidores altamente dependentes dos referidos produtos estupefacientes.



Após a concretização das necessárias diligências policiais, o detido foi notificado para comparecer esta quinta-feira perante a competente Autoridade Judiciária.