Homem detido na Ribeira Grande na posse de três plantas de cannabis

O Comando Territorial dos Açores, através da Secção de Investigação Criminal, deteve, quinta-feira, um homem de 37 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

De acordo com comunicado, no seguimento de uma investigação, que durou uma semana, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliário, tendo sido apreendido no quintal de uma moradia três plantas de cannabis.







O detido, após ser presente ao Tribunal da Ribeira Grande, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.