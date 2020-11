Homem detido na Lagoa por crime de tráfico de estupefacientes

Segundo comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, dando cumprimento a um mandado de busca domiciliária, devidamente emanado pela Autoridade Judiciária competente, à residência do agora detido, foram apreendidos 34 panfletos de uma substância indeterminada, 43 doses de Liamba e diversos objetos/utensílios que poderão estar relacionados com a atividade ilícita do suspeito.

O detido, sem antecedentes criminais, após ter sido presente à respetiva Autoridade Judiciária competente, foi-lhe aplicado termo de identidade e residência.

Ainda em São Miguel, foram detidos, em flagrante delito, um homem e uma mulher, de 31 e 30 anos, na rua de Santa Catarina, em Ponta Delgada, pela suspeita do crime de falsificação de moeda.