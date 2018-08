Homem detido na Horta por crime de cultivo e tráfico de estupefaciente

A Polícia de Segurança Pública, por intervenção dos elementos da Brigada de Investigação Criminal da ilha do Pico, procedeu à detenção, em flagrante delito de um homem, de 48 anos, suspeito da prática de um crime de cultivo e tráfico de produto estupefaciente.

De acordo com comunicado, foram apreendidas 11 doses de heroína; três plantas de Cannabis Sativa-L; 27 doses de liamba; seis caixas de comprimidos com a substância ativa “Buprenorfina”; uma importância monetária de 267,65 euros; telemóvel; trêsb canivetes e diversos utensílios relacionados com a atividade delituosa desenvolvida.

Esta detenção surgiu no âmbito da realização de uma operação de prevenção, combate ao tráfico e consumo de substâncias psicotrópicas na ilha do Pico.

O detido foi presente ao Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico, para submissão a primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.