Homem detido em Ponta Delgada por furtos em residências e estabelecimentos comerciais

Presente perante a competente Autoridade Judiciária foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo o detido sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, a fim de aguardar os ulteriores termos do processo.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal, procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um homem de 33 anos, suspeito da prática de diversos furtos, ocorridos recentemente no interior de residências e estabelecimentos comerciais situados na cidade de Ponta Delgada.

