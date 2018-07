Homem detido em Carnaxide por tentativa de homicídio

As mais lidas

A vítima está atualmente no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi operada, tendo prognóstico reservado.

A polícia relata que, depois, “no momento em que uma cidadã ia interpelá-lo de forma a apurar o motivo de tal agressão”, o homem saiu novamente da sua casa já com uma faca na mão e correndo em direção à vítima "deu-lhe uma facada na barriga enquanto gritava ‘vou-te matar’".

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, durante a tarde e noite de sábado. o suspeito de tentativa de homicídio manteve discussões com a vítima até que, “a certo momento abandonou o local da ocorrência e regressou cerca de cinco minutos depois, munido de uma pedra, que arremessou violentamente", tendo regressado a pé para a sua casa.

