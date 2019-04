Homem detido em Angra suspeito da prática do crime de roubo

A Divisão Policial de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, através de elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, deteve um homem, suspeito da prática do crime de roubo.

De acordo com comunicado, na terça-feira, dia 2 de abril, ocorreram dois roubos pelo método de esticão no centro da cidade de Angra do Heroísmo.

O suspeito foi presente a tribunal, sendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Noutra frente, também em Angra do Heroísmo, no âmbito do Regime Jurídico das Armas e suas Munições, foi realizada uma operação de fiscalização, direcionada a detentores de armas no domicílio, sendo apreendida uma espingarda; sete munições e respetivo livrete de manifesto, em virtude do seu proprietário proceder à guarda da arma em local não autorizado. Foi também elaborado um auto de notícia por contraordenação, por não ter renovado a licença de uso e porte de arma no prazo legal.