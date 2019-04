Homem de 70 anos detido pela PJ no Alto Alentejo por pornografia de menores

As mais lidas

Na sequência da realização de uma busca domiciliária, efetuada na localidade de Gavião, no distrito de Portalegre, "procedeu-se à apreensão de diversos suportes informáticos, contendo inúmeros ficheiros, imagens e vídeos relativos à pornografia infantil", lê-se na mesma nota da PJ.

Numa nota hoje publicada no seu 'site' na Internet, a PJ refere que a detenção do homem, pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, ocorreu em "flagrante delito".

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter detido, no Alto Alentejo, um homem de 70 anos por sobre ele recaírem "fortes suspeitas" da prática do crime agravado de pornografia de menores.

