Homem de 53 anos encontrado morto no seu carro na vila alentejana de Arronches

Um homem de 53 anos foi encontrado morto e com o corpo em avançado estado de decomposição no seu carro, na sexta-feira, na vila alentejana de Arronches, no distrito de Portalegre, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o corpo foi encontrado por um vizinho do homem no banco traseiro do carro, que tinha as portas destrancadas e estava estacionado numa rua da vila de Arronches onde a vítima vivia sozinha.

O vizinho alertou a GNR por volta das 17:20 de sexta-feira, disse a fonte, referindo que não tinha sido dado nenhum alerta de desaparecimento do homem e que ainda não se sabe quando ou porque morreu, nem quanto tempo esteve morto dentro do carro.

"Não havia índicos que apontem para a prática de crime, mas, por haver algumas dúvidas", a GNR contactou a Polícia Judiciária, que esteve no local e está a investigar o caso.

O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Alto Alentejo, situado no hospital de Portalegre, para ser autopsiado e se poder apurar as causas e o dia da morte do homem, disse a fonte.