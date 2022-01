Homem condenado a mais de seis anos de prisão nos Açores por violência contra os pais

Cultura e Social

No próximo sábado, dia 22 de janeiro, pelas 16 horas, o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, vai homenagear a artista recentemente falecida, Maria José Cavaco, com o lançamento do livro da exposição retrospetiva 'Lugares de Fractura', realizada no Arquipélago em 2021.