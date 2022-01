“Hoje começa o Governo do povo” nas Honduras

“Doze anos de luta e 12 anos de resistência. Hoje começa o Governo do povo. Bom dia, Honduras!”, escreveu Xiomara Castro, de 62 anos, mulher do ex-Presidente hondurenho Manuel Zelaya, que foi deposto a 28 de junho de 2009. A nova chefe de Estado toma posse para um mandato de quatro anos pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa), numa cerimónia que decorrerá no renovado Estádio Nacional de Tegucigalpa, que abriu às 04:00 (10:00 em Lisboa) para a audiência se instalar. Milhares de cidadãos hondurenhos procedentes de diferentes regiões do país começaram, ordenadamente, a fazer longas filas a partir das primeiras horas do dia para assistir à posse de Xiomara Castro que, a 28 de novembro passado obteve uma vitória esmagadora nas 11.ª eleições gerais consecutivas desde 1981, depois do regresso à ordem constitucional em 1980. Xiomara Castro é a primeira mulher hondurenha a ser eleita para a Presidência na história política do país. Além disso, com a sua vitória sob a bandeira do Partido Liberdade e Refundação (Livre), fundado em 2011, a esquerda chega pela primeira vez ao poder nas Honduras. Castro sucederá, na Presidência da República, a Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional (conservador), que exerceu o cargo a partir de 2014 e se despediu, na quarta-feira à noite, com uma mensagem na estação nacional de rádio e televisão em que resumiu o que, para si, foram os principais feitos do seu mandato e desejou “o melhor” ao novo Governo que hoje toma posse. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou hoje às Honduras para assistir à cerimónia de posse de Xiomara Castro, com quem se reunirá imediatamente após a investidura para debater a crise migratória na região. Kamala Harris aterrou pelas 08:15 locais (14:15 de Lisboa) na base militar Enrique Soto Cano, no centro do país, e foi transportada num helicóptero Chinook de Comayagua para Tegucigalpa, a capital, onde foi recebida por membros da Comissão de Transição da nova Presidente hondurenha. O Governo norte-americano também procura, com a nova chefe de Estado das Honduras, virar a página às tensões com o Presidente cessante, cujo Governo foi manchado por acusações de corrupção e tráfico de droga. Altos responsáveis indicaram que os Estados Unidos levam “muito a sério” as acusações contra Hernández e confiam que o Departamento de Justiça fará “o mais acertado”.